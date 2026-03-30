パートナーと同居する際は生活する家やライフスタイル、趣味などを共有するだけでなく、お互いの体表や体内に生息する「微生物」も共有することになります。イギリスのノッティンガム・トレント大学でバイオサイエンスの准教授を務めるコナー・ミーハン氏らが、パートナーと微生物を共有することの影響について解説しました。Couples share 30% of their gut bacteria. Here’s how that may affect healthhttps://theconversation