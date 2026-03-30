記事ポイントテラスエリアが約3倍に拡大し、新スポット「エメラルド ラウンジ」「スカイバー」「ハンモック サンクチュアリ」が登場標高400mから神戸の街並みと海を一望できるラグジュアリー絶景空間に進化2026年4月25日（土）リニューアルオープン予定神戸布引ハーブ園の絶景カフェラウンジ＆テラス「ザ・ヴェランダ神戸」が、2026年4月25日（土）にリニューアルオープンします。テラスエリアは約3倍に拡大し、バー・ラウンジ・ハ