歌手の中森明菜が、テレビ東京系経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・午後１０時、金曜・午後１１時）の新エンディングテーマ曲を担当することが３０日、発表された。番組のために書き下ろされた新曲「カサブランカ」で、３０日の番組から楽曲がオンエアされる。同局を通じ、中森は「圧倒的な人は不完全で、時に傷つけ合ってしまうこともあります。けれど、それでも誰かの幸せを願い、暗闇