記事ポイントITOが世界初の温度応答性ポリマーDDSカプセル配合化粧品「ナノマシンコスメ®」を発表体温付近の温度変化に応じて有効成分を肌細胞へ届ける「スマートナノカプセル」技術を搭載2026年4月24日・6月13日に日本形成外科学会・日本皮膚科学会の総会で学会共催セミナーを開催 医療機関専売のメディカルコスメ専門メーカーであるITO（アイ・ティー・オー）が、世界初となる温度応答性ポリマーDDSカプセル配合化粧品