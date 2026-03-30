ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・安田章大が、アイスショー「ＦａｎｔａｓｙｏｎＩｃｅ２０２６ｉｎＭＡＫＵＨＡＲＩ」（５月３０、３１日、千葉・幕張イベントホール）に出演することが３０日、発表された。生演奏に合わせて、スケーターとアーティストのコラボパフォーマンスが注目を集めるアイスショー。安田がアイスショーに参加するのは今回が初めてで、２部構成のショーでは第２部に出演する。どのスケーターと、どの