任期満了に伴う高知県香美市の市長選挙は3月29日、投開票が行われ、現職の依光晃一郎氏が再選しました。現職と新人の一騎打ちとなった高知県香美市長選挙は、29日投開票が行われ、現職の依光晃一郎氏（48歳）が、5824票を獲得し、元・香美市議会議員の新人に1200票あまりの差をつけて再選を果たしました。依光氏は選挙戦で、「市街化調整区域の規制緩和」など1期目の実績をアピールするとともに、「子育て世代を呼び込むため