記事ポイント油使用量約50%削減・油煙50%以下・揚げ時間20〜30%短縮を実現する次世代油改質装置設置工事不要・充電式・IPX68防水（食洗機丸洗い対応）の世界初設計天ぷら売上140%増の導入実績、年間最大120万円以上のコスト削減効果 マクランサが、揚げ物の常識を塗り替える次世代油改質装置「WAVECOOKING」を2026年4月1日より発売します。油使用量を約50%削減しながら天ぷら売上を140%増加させた実証データを持ち、設置工事