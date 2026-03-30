◆アザレア賞（３歳１勝クラス、４月４日、阪神競馬場・芝２４００メートル）活躍を見込んでいるアーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）が２勝目を目指す。前走のすみれＳでは、逃げ馬を早めに捕らえに動く積極的な競馬をしたが、最後は勝ち馬の決め手に屈して２着。賞金を加算できないのは痛恨だったが、最後まで止まっていないし、決して評価が下がるものではない。昨年のホープフルＳでも４着に走っ