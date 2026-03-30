緊迫状態が続く中東地域でビジネスを展開する東海3県の企業が、少なくとも172社あることが分かりました。帝国データバンクによりますと、愛知・岐阜・三重の企業で、中東地域13カ国に拠点を持っていたり貿易を行ったりしているのは、今年1月時点で少なくとも172社あるということです。最多はUAEで、中古自動車などの輸出を手がける企業が多く全体の7割強を占め、アメリカ・イスラエルとの軍事衝突が続くイランには、9