記事ポイント伝説のバンド03ボーカル・古市絢子が22年の沈黙を破りテーマソングを歌唱カシオペアの今井義頼ら実力派が集結した重厚なロックサウンド生成AIアニメMVと連動したクロスメディアプロジェクトが本格始動 SPAZIOのレーベル「ROCK FOR THE NATIONS」が展開するDREAM DIVERプロジェクトの第2弾として、バンドプロジェクト「DREAM DIVER PROJECT」が始動し、テーマソング「DREAM DIVER」の配信とダウンロードが2026年3