三重県御浜町で、スイートピーの出荷がピークを迎えています。御浜町阿田和の古川園芸では、20品種のスイートピーが栽培されています。ピンクや紫など色とりどりの花が並ぶ中、花の咲き具合などを確認しながら一本一本丁寧に摘み取っていました。作業は4月上旬まで行われ、およそ20万本が名古屋や岐阜県の生花市場に出荷されます。