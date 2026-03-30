女優の小芝風花が２９日までにＳＮＳを更新。特技の編み物で作った被り物が話題になっている。自身のインスタグラムに「〜羽ピクミン〜水色メガネの丸い顔した、桃色のピクミン。背中に１対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い。」と羽ピクミンの説明をすると、「〜特徴〜空を飛ぶたたく力は弱い」と記した。小芝はこれまでもインスタグラムでたびたび自作の編