記事ポイントMVPへの特賞としてFIFAワールドカップ2026の観戦ツアーが贈られる元日本代表・柿谷曜一朗氏とSNS総フォロワー300万超のウンパルンパ氏がゲスト来場川崎フロンターレU-12など12チームが参加し、入場無料で一般観戦できる FIFAワールドカップ2026の観戦ツアーをMVP特賞に設定した小学生サッカー大会「ハイセンスカップU12」が、2026年4月2日に富士通スタジアム川崎で開催されます。元日本代表FWの柿谷曜一朗氏と、S