アメリカのトランプ大統領は29日、イランとの合意が近いうちに実現する可能性もあると自信を示した一方で、イランへの圧力を強めています。機内で記者団の取材に応じたトランプ大統領は、「イランとの交渉は極めて順調に進んでいる」と述べた上で、「近いうちに合意できると思う」と自信を示しました。一方「我々が合意しない可能性もある」とも述べ、交渉に向けイランへの圧力も強めています。フィナンシャルタイムズは29日、トラ