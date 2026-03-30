トヨタ自動車の子会社がおよそ4000万円の所得隠しを指摘されていたことがわかりました。東京国税局から指摘を受けたのは、自動車販売会社「トヨタモビリティ東京」です。関係者によりますと、複数の営業社員は、経理などを通さずに下取り車を中古車業者に売却し、差額分を顧客が希望する社外品のパーツ購入などにあてていたということです。国税局は、これが簿外での「転売」にあたると判断し、2024年までの2年間でおよそ4000万円