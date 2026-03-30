3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』にて、モデルの近藤千尋が、芸能界のママ友と開催した「完全プライベートママ会」の様子を明かした。【映像】芸能人ママたちとの食事会での自撮り写真番組冒頭、MCの峯岸みなみが「ようやく私たち、プライベートでご飯に行ったんですよね！」と切り出すと、スタジオには峯岸、近藤、滝沢眞規子が密着した自撮り写真が公開。カメラも一切回っていない完全プライベートな会合だったが、峯岸