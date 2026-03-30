金子国土交通相は３０日午前の衆院予算委員会で、イラン情勢を受けてペルシャ湾内に停泊している日本関係船舶から、日本人乗組員４人が同日未明に下船したことを明らかにした。木原官房長官は同日の記者会見で、「健康状態に問題はないとの報告を受けている。乗組員の安全確保は最優先で、関係者への情報提供を行い、関係国とも緊密に連携していく」と語った。