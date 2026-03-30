【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】塩貝健人の「強靭キープ→急加速ダッシュ」日本代表デビュー戦となった21歳の新星が、規格外のポテンシャルを見せつけた。FW塩貝健人が強靭なフィジカルと、爆発的なダッシュを披露。ファンからは驚嘆の声が相次いでいる。サッカー日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代