歌手の和田アキ子が２９日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。この日、約４０年続いたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が最終回を迎え、番組を終わりにすることを決意した心境などを赤裸々に語った。日テレの番組がＴＢＳの番組に密着する異例の放送回。最終回の打ち合わせからカメラが入り、朝食風景や、楽屋でのラジオ体操風景、爆笑問題や、多くの芸能人の楽屋訪問などの様子を放送した。今回の番組を終える決断は