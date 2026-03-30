元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に30日、出演。24日、東京都港区の中国大使館に現役の陸上自衛隊3等陸尉の男が侵入したとして、建造物侵入容疑で警視庁公安部に逮捕された事件で、容疑者について「言語道断」とした上で、捜査についても、真相の究明は「法治国家としてとても大事」として「日本の国際的信頼を傷つけないように、誠意を持って世界に説明を」と訴えた。事件は24