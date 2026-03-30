北海道・旭川市のトンネル内で21日、トラックが左右に振られた末に壁に激突し一回転する事故が発生した。当時は雪解け水で路面がぬれており、凍結していた可能性があるという。トラックの運転手にけがはなかった。雪解け水で路面ぬれた状態…トラックが一回転21日、北海道・旭川市のトンネルでカメラが捉えたのは、左右に振られるトラック。すると次の瞬間、壁に激突し大きく一回転した。目撃者は「うわー出た出た、出た」と声を上