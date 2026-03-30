SUPER EIGHT安田章大（41）が、アイスショー「Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」（5月30〜31日、幕張イベントホール）のゲストアーティストとして出演することが発表された。安田のアイスショー参加は自身初となる。出演スケーターは、ミラノ・コルティナ五輪に出場した坂本花織、佐藤駿、中井亜美、男子シングル4位のチャ・ジュンファン（韓国）、四大陸選手権で優勝した青木祐奈、4位の友野一希、世界ジュニア選手権2連覇の中田