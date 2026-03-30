実はアメリカ軍にはまだ装輪式の自走砲がない防衛企業であるエルビット・アメリカは2026年3月26日、「シグマNG」155mm自走りゅう弾砲の試作車両を公開しました。【動画】おお、姿が明らかに…！ これが「シグマNG」155mm自走りゅう弾砲ですこの車両は、アラバマ州で開催される、アメリカ陸軍に関する最新技術・戦略・装備が紹介される「AUSAグローバル・フォース・シンポジウム＆エキスポ」に出展されたものです。シグマNGは