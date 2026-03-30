県警察本部の新しい本部長に秋本泰志さんが着任しました。秋本泰志本部長は東京都出身の51歳。東京大学法学部を卒業後、警察庁に入庁し、人事課監察官や警備企画課長を歴任しました。山口県での勤務、また、県警の本部長を務めるのは今回が初めてです。（秋本泰志本部長）「ありふれた日常、ささやかかもしれないが幸せなくらしを守るのが仕事。治安課題は様々あるが課題にひとつひとつ丁寧に迅速に取り組んで県民に少しでも役に立