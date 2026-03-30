将棋の藤井聡太六冠（23）が29日に行われた棋王戦最終局を制し、かど番から逆転4連覇を果たしました。 【写真を見る】｢かなり苦しいシリーズだった…｣ 藤井聡太六冠（23）棋王戦第5局制す 王将戦に続き“かど番”からの逆転防衛 （藤井聡太六冠 29日）「途中まで1勝2敗でかど番になり、かなり苦しいシリーズだった。それだけに防衛できたことはうれしく思う」 次は名人戦 4月8日に東京で開幕 藤井六冠に増田康宏八