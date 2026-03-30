敵地で開幕3連敗を喫した井上中日はどう巻き返していくか（C）産経新聞社中日は3月29日の広島戦（マツダ）に0−1の完封負け、開幕カード3連敗は8年ぶりの屈辱となった。先発に転向した栗林良吏のテンポ良い投球にわずか1安打と封じ込められた。【プロ野球解説】阪神は今年も強い︎『その影に見えた不安点…』巨人山城にプロの洗礼︎DeNAがヤクルトに3連敗「この差は何？」日本ハムどうした？”達に見えたある傾向