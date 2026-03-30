第５８回ダービー卿チャレンジトロフィー・Ｇ３は４月４日、中山競馬場の芝１６００メートルで行われる。ケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）は前走の小倉大賞典が首差の惜敗。スタート、二の脚ともに速く難なく先手を奪うと、マイペースの逃げから最後まで粘り込んだ。春の中山開催はなかなか前が止まらない馬場状態が続いているうえ、今週からＢコースに替わるのもプラスに働く。重賞初制覇のチ