トヨタ自動車子会社の「トヨタモビリティ東京」が、東京国税局からおよそ4000万円の所得隠しを指摘されていたことが分かりました。東京国税局から所得隠しを指摘されたのは、トヨタ自動車の子会社で、東京・港区にある販売会社「トヨタモビリティ東京」です。トヨタモビリティ東京などによりますと、営業を担当する11人の社員が、新車の購入を希望する客が下取りに出す車の査定額に納得しなかった場合、より高く買い取る中古車業者