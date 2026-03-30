馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はスワーヴリチャードが勝った２０１８年の大阪杯を取り上げる。Ｍデムーロ騎手の“神騎乗”で悲願のＧ１初制覇をつかんだ。ミルコが魅了した。最後の直線。末脚を武器にするスワーヴリチャードは、ライバルを１頭も抜くことなく、先頭を守ってゴールを駆け抜けた。３コーナーで先頭へ並びかける大胆騎乗。自身の今年Ｇ１初勝利となったＭデムーロは「作戦通