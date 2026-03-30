東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が刃物で刺され死亡した事件で、警視庁が刺したとされる元交際相手の男の自宅に家宅捜索に入りました。この事件は今月26日、池袋のポケモンセンターで、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）が刃物で刺されて死亡し、刺したとみられる元交際相手の広川大起容疑者（26）も自らを刺して死亡したものです。けさ、警視庁は川崎市多摩区の広川容疑者の自宅に家宅捜索に入りました。広川容疑者はス