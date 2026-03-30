広島・栗林良吏投手が３０日、マツダで投手練習に参加した。前日２９日の中日戦（マツダ）では走者を１人しか許さない準完全試合。それも９５球のマダックスで達成した右腕は、キャッチボールなどで汗を流した。通算１３４セーブの元守護神。プロ初先発でこれ以上ないスタートを切り、前夜はあまり眠れなかったという。「オープン戦にはない疲れがあります。全身が張っています」と苦笑いするが、表情は晴れやかだ。「勝ったの