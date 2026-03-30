筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」として活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。探偵歴十数年。ストーカーにまつわる調査の相談はいくつかありましたが、その中でも特に印象的だったのが、「便利な機器の盲点をついた恐ろしい手口」です。知らずに被害に遭う可能性もありますので、周りの方々にもぜひ教えてあげてください。（探偵芸人 オオカミ少年・片岡正徳／登場人物はすべて仮名）アップルの便利グッズ過