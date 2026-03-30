アメリカのトランプ大統領は戦闘停止に向けたイランとの交渉について、「近く合意できる可能性がある」との認識を示しました。一方、イラン側は、アメリカが地上侵攻に踏み切れば徹底抗戦の姿勢を強調しています。アメリカトランプ大統領「交渉は極めて順調だ。イランと合意できると思う。合意しないかもしれないが」トランプ大統領は29日、イラン側と直接的および間接的な交渉を行っているとしたうえで、イラン側について「これ