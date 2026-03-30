第98回選抜高校野球大会は30日、決勝を翌日に控えて今大会2度目の休養日を迎えた。大阪桐蔭は、智弁学園（奈良）との決勝を前に、兵庫県西宮市内の練習場で約2時間汗を流した。大阪桐蔭は甲子園大会で春夏通じて過去9度決勝に進み、全て勝利している。決勝まで進んだ時点で「V率100％」の吉兆データが後押しする中、西谷浩一監督は「ミスもたくさんあり、課題は山積みですけど、粘り抜けていることに、子どもたちの精神的な