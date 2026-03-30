お笑いコンビ「ライセンス」の藤原一裕が３０日、所属の吉本興業を退社することを発表した。自身のインスタグラムで「この度、２０２６年３月３１日を持ちまして吉本興業を退社させていただくことになりました」と報告。「この先の残りの芸人人生と、この先のやりたい事を逆算した時に、自分のスピードと自分の責任で活動していきたくなりました」と説明し、「１９歳から約３０年間も所属させていただいた吉本興業での経験と