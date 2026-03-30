NTTデータが、税務書類を通じた中小企業の経営助言サービスを始めることが30日分かった。書類作成を担う税理士向けにクラウドサービスを提供し、申告に使う電子データを連携させて財務状況を分析したり、業務課題を抽出したりする。金利上昇や原材料の価格高騰で中長期の事業計画策定が難しい経営者を、身近な相談先である税理士経由で支援する。6月に開始予定で、利用料は月額4万5千円から。年間の売上高が数十億円未満で、専