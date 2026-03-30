政府・与党は来年度予算案の年度内成立を断念し、野党側に伝えました。参議院自民党の幹部は先ほど、野党側に来年度予算案の年度内成立を断念すると伝えました。高市首相は年度内成立へ強いこだわりを見せていましたが、断念に追い込まれた形です。自民党・磯崎参院国対委員長「年度をこえて委嘱（審査）ということになると、年度内成立はできないということです。年度内は断念をしたという、そういう考え方でございます」自民党の