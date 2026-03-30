プロデューサー／タレントのテリー伊藤さんが3月29日、自身のインスタグラムを更新。故・高倉健さんの愛車ポルシェに関する投稿を行い、注目を集めています。 【写真を見る】【 テリー伊藤 】 「国宝級です」高倉健さんの愛車「ポルシェ911カレラ」に大興奮「さすが健さん、車に後光がさしていました」内装のこだわりも公開テリー伊藤さんは「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と題した投稿で、「横須賀のガレージに