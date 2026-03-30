3月26日、NHK Eテレの教養番組『100分de名著』の公式Xが、3月末でアカウントを閉鎖することを報告して波紋を呼んでいる。【写真】スタッフも納得していない？悔しさが滲み出ているEテレ公式X投稿放送法第15条の趣旨に反するという指摘も《「100分de名著」公式アカウントは3月末をもって閉鎖することが決まりました。現場では必死で運用してきたのですが求められる成果水準に達することができず私どもの力不足を痛感しておりま