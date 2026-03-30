中東の軍事衝突が長期化するとの懸念から日経平均株価が一時2800円以上値下がりするなど、市場の混乱が続いています。日経平均株価の午前の終値は2436円安と、大幅な下落となりました。中東の軍事衝突はアメリカが限定的な地上作戦を準備しているとの報道も出る中、イラン側は徹底抗戦する姿勢を示していて長期化する懸念が強まっています。市場ではリスクを回避しようと株が売られ、全面安の展開となっています。また、外国為替市