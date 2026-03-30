阪神は２９日、福島圭音外野手（２４）と支配下選手契約を締結したことを発表した。背番号は「９２」に決まった。福島は聖望学園（埼玉）、白鷗大を経て２０２３年の育成ドラフト２位で阪神に入団。昨季はウエスタン・リーグトップの３３盗塁を記録し、タイトルを獲得した。今季もここまで２軍８試合で２５打数１１安打の打率４割４分、４盗塁とアピール。スタートラインに立った。福島は「嬉しい気持ちもありますが、