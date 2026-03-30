フリーアナウンサーの滝川クリステル（48）が29日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。義理の父で元首相の小泉純一郎氏（84）について語った。MCの藤本美貴から「最初お会いするとき緊張します？」と質問が。滝川は「緊張しなかった」と振り返った。続けて「それよりも“よくいらっしゃった”っと和ませてくれる」人だったと回顧。「“クリスタルさん”って呼んでるわけ。間違えてくれるから