年度末をあすに控える中、自民党は新年度予算案の年度内成立を断念する方針を野党側に伝えました。こうした中、国会では30日午後、11年ぶりとなる暫定予算が成立する見込みです。国会記者会館から中継です。犬伏凜太郎記者：新年度予算の年度内成立が正式に見送りとなる中、高市総理大臣は衆議院の予算委員会で、「つなぎ」となる暫定予算の成立に理解を求めました。高市総理：とにかく本予算が年度内に成立しない場合に備えて予算