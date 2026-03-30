フジテレビ系情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）が30日、放送され、この日から時間を拡大し、午前9時までの放送となった。オープニングでメインキャスターの伊藤利尋アナウンサーが「『めざまし』一足早く新年度。テーマソングも変わりました。今日から放送時間、9時まで拡大してお届けしたいと思います」と報告。井上清華アナも「これからも変わらぬ朝をご一緒させていただければと思います。皆さまどうぞよろし