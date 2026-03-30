カズレーザーが、お笑いにおける「時事ネタ」について持論を語った。最も伝わりやすい“究極系”のはずなのに、なぜか軽んじられているネタがあると指摘。そのことに疑問を投げかけた。カズレーザー○「時事ネタの究極系」YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で26日に公開された動画「【自由】カズレーザーがマジで出たいお笑い大会 #329」にて、ものを例えることについて話した流れから、カズレーザー