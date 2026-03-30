あきんどスシローは3月25日より、岩手県、宮城県、福島県の3県にて「東北の海を学び次世代まで守り続けるプロジェクト」とのコラボ商品を販売している。これに先駆け、3月8日から25日にかけて販売エリアの3店舗にて、商品案を考案した地元の小学生らを招いた試食会を開催した。東北の豊かな海を未来に残すための学びを形にした、独創的なメニューがお披露目されたという。小学生とスシローが共同開発したコラボ商品試食会の様子「