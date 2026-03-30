メ～テレ（名古屋テレビ） 27年前、名古屋市で起きた主婦殺害事件で、被害者の夫と長男が殺人罪で起訴された女に損害賠償を求めて提訴しました。 この事件は1999年、名古屋市西区のアパートで高羽奈美子さん(当時32歳)が殺害され、夫・悟さんの高校時代の同級生、安福久美子被告(69)が殺人罪で逮捕・起訴されています。 高羽悟さんと長男の航平さんは、安福被告を相手取り損害賠償を求めて提訴しました。 賠