SUPER JUNIORのキュヒョンが、自宅に6台もの冷蔵庫を保有していることを明かし、大きな注目を集めた。キュヒョンは最近、韓国で放送された人気番組『冷蔵庫をよろしく』（JTBC）に出演し、自身の冷蔵庫を紹介した。放送に先立ち、MCのキム・ソンジュが「噂ではキュヒョンさんの家には6台の冷蔵庫があるそうだが、一般家庭にそんなに必要か？」と質問した。【写真】キュヒョン、「5年以内に結婚したい」と衝撃発言これに対しキュヒ