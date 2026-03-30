明日31日(火)と4月4日(土)頃は西日本を中心に大雨になる所があり、花散らしの雨になる可能性があります。気温は平年より高い日が多く、季節の進みが早いでしょう。桜前線はさらに北上し、東北で見ごろの所が増えそうです。31日と4月4日頃は大雨になる所もこの先1週間は、本州付近を低気圧や前線が次々と通過し、天気の移り変わりが早いでしょう。明日31日(火)は九州から東北の広い範囲で雨が降り、風も強まりそうです。局地的には