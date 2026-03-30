27年前に名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で、被害者の夫らが、殺人罪で起訴された女に対して損害賠償を求める訴えを起こしました。奈美子さんの夫・高羽悟さん：「私たちと同じ未解決事件の遺族が、20年経っても損害賠償の提訴ができる道筋をつけたい」1999年11月、西区稲生町のアパートで高羽奈美子さん(当時32)が刃物のようなもので殺害された事件では、無職の安福久美子被告(69)が殺人罪で起訴されています。高羽